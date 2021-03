8 de marzo: chuchaqui moral

La mañana del 8 de marzo se llenó de mensajes, todos cariñosos y respetuosos. Aun así, en el fondo fue un día triste. Los noticieros comenzaron con entrevistas a mujeres sobre temas de mujeres, lo políticamente correcto para la fecha. Y se puso sobre la mesa lo de siempre: la violencia. Desde la violencia política que denuncia el acoso a las mujeres que disputan el poder de los hombres en la esfera pública, hasta la violencia de los salarios siempre menores a cambio de más trabajo. Y, por supuesto, la violencia directa sobre el cuerpo, la psique, las emociones y la vida misma.

Hace poco vi un video al final de un noticiero donde una mujer saltaba de un segundo piso en un acto totalmente irracional y desesperado. También se veía al marido, absolutamente poseído de ira, tratando de tumbar la puerta a golpes en el primer piso, mientras ella caía. Otro video viralizó el momento en que un ex le lanzaba ácido a la cara de una mujer en plena calle o cuando un conductor ebrio arrastraba por la carretera a una agente de tránsito atrapada en la ventana del auto con medio cuerpo adentro y medio cuerpo afuera. ¿Por qué? Por tratar de hacer su trabajo: impedir que el borracho siguiera manejando.

Si se grabaran todas las agresiones, desde las más sutiles hasta las más brutales, nadie querría ver esa película de horror que es este mundo real donde el privilegio sigue del lado de los hombres. Cuando llega el 8 de marzo, sin embargo, la opinión pública se ve obligada a recordar que falta un montón para la igualdad y la justicia. En la política no hay representación genuina de los intereses de las mujeres del siglo XXI, en las relaciones de pareja hay violencia machista, en las cifras hay cada vez más feminicidios, en la familia hay sobrecarga y en las redes sociales la violencia adquiere dimensiones virtuales: te insulta, te ofende o te ridiculiza cualquier masculinidad tóxica, ya sea de un usuario cualquiera, de un político o de un trol, delante de miles de personas, con absoluta impunidad.

Pero más allá de la reivindicación política, el 8 de marzo en la esfera privada de WhatsApp es un día en que llegan y van mensajes de tías, primas, amigas, hermanas, colegas, mamás y más mujeres a las que quieres y admiras, que te quieren y admiran. Mensajes políticos, afectivos, de rabia, de reconciliación. Mensajes sobre el amor de las mujeres o sobre el poder de las mujeres. Es un día en que honramos nuestra vida y nuestras luchas, por el hecho innegable de la opresión.

Esa opresión que se filtra por la piel, por el pensamiento y por el corazón, y daña el amor propio, la autoconfianza, la vitalidad y el valor. La opresión que se convierte en juicios negativos sobre el propio cuerpo y en la obsesión con la belleza, la juventud y la perfección física. La opresión que te enseña a sentirte culpable cada vez que piensas en ti y no en los demás en primer lugar. La opresión de la maternidad y la familia. La opresión que te hace decir que sí, aunque no quieras. A aceptar lo inaceptable, a no dar tu opinión.

Este 8 de marzo de 2021, después de un año de pandemia, lo mínimo que nos debe dar es un gran chuchaqui moral, porque ser mujer sigue siendo peligroso para la integridad de niñas y adultas. El género sigue siendo motivo de discriminación laboral y salarial, y es la base de derechos desiguales y obligaciones adicionales.

Foto: Freepik