Los ganadores que cansan (a propósito de los candidatos presidenciales)

La primera vez que escuché la palabra loser fue en Jerry Maguire, una película del año 96. Y no entendí a qué se refería. Hasta mis dieciséis años todavía no tenía el concepto de ser un perdedor. Gran alivio para mi adolescencia.

En 2021 ser un ganador ya es un mandato cultural y tienes que proclamar tu éxito. No importa que sea a medias o con las justas, sino que lo vendas como éxito rotundo. Si tú te lo crees, quizás los demás también. Y lo más importante: postéalo en todas las redes para que seas muy visto. Que todos sepan de tu ascenso, que tienes novia, que bajaste de peso, que te compraste un carrazo.

Mostrarse ganadores ha sido el comportamiento de los candidatos a segunda vuelta. Sus argumentos se basan en sumar o restar los votos de otros y asumir su significado: triunfo propio indiscutible.

Los ganadores son cansones. Y son cansones por su actitud falsa, porque cualquier ser humano sabe lo que es sentirse inadecuado, débil o inseguro, todo lo contrario de un ganador dominante. La mente se obsesiona y tortura con la comparación social, tratando de descubrir cómo parecerte a esa persona que secretamente envidias. En terapia se llama dictador o crítico interno a esa voz en tu cabeza que no para de juzgarte por ser tan insuficiente.

Por algún motivo, la evolución nos llevó a juzgarnos cuando nos sentimos incómodos con nosotros mismos. La primera reacción ante un error o defecto es martirizarnos por no ser perfectos: desde avergonzarnos, culparnos y castigarnos, hasta lastimarnos o deprimirnos seriamente. El miedo a la exclusión, a que se rían de ti, a que te vean feo, a no ser aceptado, es normal. A todos nos pasa. Somos la especie más social que existe y somos vulnerables a los otros. Lo anormal es el remedio: convencerte de que a ti eso no te pasa. Si eres hombre, menos todavía. Si eres político, ni se diga.

Pero en lugar de aprender a vivir con la inseguridad y la imperfección, hemos afinado el arte de los perfiles exitosos. Y cada vez tenemos menos capacidades para ser personas reales. Abundan los perfiles sociales y escasea la gente de carne y hueso.

Los candidatos a presidente son el vivo ejemplo de la cultura del éxito. A cualquier dato le dan la vuelta para convertirlo en triunfo. Dicen que nunca se cansan y se comprometen a trabajar sin tregua por la patria. Dicen que no tienen miedo de sus adversarios. A nada temen y nada les agota. Son de otra especie, están por encima de la condición humana. No les tienta la plata ni el poder. Son puro altruismo.

Ojalá que en tiempos mejores los políticos sean ejemplos mejores, que encarnen valores más grandes y menos poses. Que representen a una sociedad madura, capaz de ceder por el bien común. Por ahora, representan a una sociedad al servicio de las tendencias en redes, sea esto la estupidez, el interés privado o la violación de derechos. Representan, tristemente, una sociedad de ciudadanos confundidos, luchando por existir y tener una voz, posteando lo que consumen y hacen para obtener likes y sentirse alguien en este mundo.

Pero postear no siempre es tener voz, ni votar es siempre elegir. Se parece más a darle like al perfil de una persona inexistente.

El éxito no siempre es ganar. Pero en estas elecciones celebrarán los ganadores posteando, compartiendo y restregando su éxito rotundo. Felicitaciones de antemano por ese exitazo.

Ilustración: Freepik